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İki aile arasında silahlı kavga! 2 kardeş öldü, 9 kişi yaralandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  09 Kasım 2021 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 16:25

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 9 kişi de yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde, Viranşehir ilçesi Karakuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü.
 
Kavgada kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abit Kaya'nın (35) öldüğü belirlendi.
 
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya (26) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ahmet Karakaya (26), Vedat Karakaya (29), Cuma Karakaya (35), Abdullah Karakaya (43), Salih Barlak (56), Eyyüp Karakaya (63), Mehmet Kaya (33), Kemal Barlak (55) ve Cuma Kaya (44) ise tedaviye alındı.
 
Bu arada kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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