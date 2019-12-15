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İki aile arasında kavga:2 ölü, 5 yaralı

İHA |  15 Aralık 2019 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 20:50

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba olan Ateş ailesi arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Ateş ailesinin fertleri daha öncedeki bir husumet nedeniyle kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Salih Ateş (60), Yaşar Ateş (60), Doğan Ateş (28), Pembe Ateş (64), Müslüm Ateş (31), Duham Ateş (54) ve Bekir Ateş (29) yaralandı.
 
Yaralılar, özel araçlarla olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih Ateş ile Yaşar Ateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa Suruç Ateş
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