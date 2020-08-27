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İki aile arasında bıçaklı kavgada genç kız öldü, babası yaralandı

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 1:44 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 1:44

Batman’ın Sason ilçesinde Toparlı ile Kaban aileleri arasında taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada Mizgin Toparlı (19) adlı genç kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.


Kavga, akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin’nin babası Şirin Toparlı’nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
 
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba Şirin Toparlı’nın tedavisi ise sürüyor.
 
Olaydan sonra soruşturma başlatan polis,ÿMizgin’in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Batman Sason bıçaklı kavga
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