30 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.88 EURO 10,3230 -0.31
USD 8,8900 -0.31 ALTIN 502,370 1.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

İki aile arasında bıçaklı kavga! 5'i ağır, 6 yaralı

İhsan YILMAZ- SİLVAN (DHA) |  30 Eylül 2021 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 17:59

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5’i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.


Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
 
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

ETİKETLER

Diyarbakır Silvan bıçaklı kavga
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.