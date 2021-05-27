İki adam bir kadın! Uygunsuz videoda görüp 'Benim karım' dediler

Okuyanı şok eden bir olay yaşandı. Uygunsuz bir videodaki kadını gören 2 kişi 'Bu benim karım' dedi. İstanbul ve Eskişehir’de yaşayan kişiler, sosyal medyada izledikleri videodaki kadınla ilgili soluğu mahkemede alıp boşanma davası açtı. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı. İşte ilginç davanın detayları

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, sosyal medyada uygunsuz bir video ya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı.

İstanbul'da yaşayan S.M., "Bu benim karım. Kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir 'de boşanma davası süren E.U. ise, "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek video görüntüsünü boşanma davasına delil olarak sundu.

Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı: "Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor."

Geçtiğimiz aylarda İstanbul 'da yaşayan genç adam S.M, sosyal medyada gördüğü uygunsuz videodaki kadının eşi olduğunu, onu kazağından tanıdığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

O haberin ardından Eskişehir'de yaşayan E.U. da aynı video görüntüsünde bulunan kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu iddia etmişti.

HANGİ TARAF YANILIYOR?

E.U., yayınlanan görüntünün aslında boşanma aşamasındaki eşi Ç. U.'ya ait olduğunu iddia etti. Genç adam bundan 3 yıl önce kendisini aldatan ve çocuğunu göstermeyen eşi Ç. U.'ya Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söylemişti.

Boşanma davaları çekişmeli devam ederken genç adam, 2019'da sosyal medyada İstanbul Aile Mahkemesi'nde konu edilen boşanma davası açılmasına sebep olan aynı videoyu gördüğünü belirtmişti.

RAPOR ÇIKTI

Her iki tarafın da boşanma davası devam ederken dosyalara atanan bilirkişilerin tespiti için rapor bekleniyordu. Eskişehir'de E.U. ve Ç.U. arasında devam eden boşanma davasında video görüntüsü hakkında bilirkişi rapor verildi.

Bilirkişi, uygunsuz video görüntüsünde kadının Ç.U. olabileceği, belirtilen detayların uyum sağladığını tespitinde bulundu. Ortalama bir sonuçla bitirilen rapor mahkeme dosyasına eklendi.