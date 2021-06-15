15 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.443 -0.77 EURO 10,3780 1.08
USD 8,5530 0.99 ALTIN 513,650 1.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

IKEA'ya dev para cezası! Casusluk...

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 16:00 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 16:01

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon Euro para cezası verildi.


Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin Euro para cezası verdi.
 
Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi. IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.
 
Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.
 
IKEA Fransa hakkında, 2 milyon Euro para cezası istenmişti. 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.
 

ETİKETLER

ikea casus ceza çalışan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.