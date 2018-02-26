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IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı uzatıldı

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 15:18 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 15:18

Irak merkezi yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını 3 ay daha uzattığı bildirildi.


Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, AA  muhabirine yaptığı açıklamada Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine  gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı  bilgisinin yer aldığını belirtti.
 
 
Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine  kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.
 
Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru  referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş  yasağı getirmişti.
 
  
 

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