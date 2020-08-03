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IKBY, Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarını kapatma kararı aldı

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 22:52

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye ile IKBY arasındaki Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarının yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında bir hafta boyunca yolcu geçişlerine kapatılacağını duyurdu.


IKBY İçişleri Bakanlığı bölgede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan  yeni önlemleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habur-İbrahim  Halil gümrük kapılarının bir hafta boyunca yolcu geçişlerine kapatılacağı  belirtildi.
 
Özel durumlar için bakanlık izninin alınması gerektiğine işaret edilen  açıklamada, ticari geçişlerin ise devam edeceği kaydedildi.
 
Ayrıca IKBY ile Irak'ın diğer vilayetleri arasında bir hafta  seyahat yasağının uygulanacağı belirtilen açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar  bölgedeki düğün, taziye ve anmalara izin verilmeyeceği ifade edildi.
 
Açıklamada bölgedeki tüm turistik mekanlar, parklar, kamuoyuna açık  yerler, yüzme havuzları, bar ve kuaför salonlarının kapalı olacağı vurgulandı.
 
  
 

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Irak corona virüs IKBY
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