IKBY'de KDP ile KYB arasında uzlaşı sağlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koalisyon hükümetinin en önemli ikinci ortağı durumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), bir süredir gerginlik yaşadığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile uzlaşarak Mecliste bugün düzenlenen olağan oturuma katıldı.

KYB Eş Başkanı Bafıl Talabani , KDP ile aralarındaki buzların eritilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması için ilk olarak dün Erbil 'de IKBY Başkanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Neçirvan Barzani ile toplantının olumlu geçmesi üzerine Talabani, bugün de KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası IKBY Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Talabani, partisinin hükümetin önemli ortaklarından olduğunu ve hükümeti destekleyeceğini belirtti.

Talabani, partiler arasındaki siyasi ihtilafların hükümet kurumlarına yansımaması ve sorunların diyalogla çözülmesi için herkesin destek olması gerektiğini ifade etti.

Mesrur Barzani de "Kürdistan Hükümeti tüm IKBY'ye aittir. Hükümette yer alan tüm taraflar, kabinenin çalışma programına destek olmalıdır. Çünkü hükümetin programı, koalisyonda yer alan tüm tarafların ortak programıdır." ifadelerini kullandı.

KYB'liler Meclisteki oturuma katıldı

KDP ile KYB'liler arasında Erbil'de yapılan üst düzey toplantılar sonrası, daha önce Meclisteki oturumlara katılmama karar alan KYB'li milletvekilleri bugünkü olağan oturumda hazır bulundu.

KYB'li Meclis Başkanı Revaz Faik, oturum sırasında yaptığı açıklamada, bölgede bir siyasi krizin söz konusu olduğunu ve bu nedenle 5 aydır oturum düzenlenemediğini belirterek, "Hangi nedenle olursa olsun 5 aydır oturum yapılmamışsa bu benim hatamdır. Oturum düzenlenmemesi nedeniyle Kürdistan halkından özür diliyorum." dedi.

KDP ile KYB arasındaki anlaşmazlık

111 sandalyeli IKBY Meclisi'nde KDP'nin 45, KYB'nin 21, Goran Hareketi'nin ise 12 milletvekili bulunuyor ve söz konusu 3 parti koalisyon hükümetini oluşturuyor.

Ancak KDP, 7 Mayıs'ta bazı gerekçelerle KYB ve Goran'ın itirazlarına rağmen KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yolsuzlukla suçlayan muhalefet cephesindeki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) Milletvekili Soran Ömer'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

KDP'nin Meclisteki ortaklarını gözardı ederek tek taraflı aldığı bu kararın ardından KYB, Meclisteki faaliyetlerini durdurmayı gündeme getirmişti.

Komel Milletvekili Ömer'in dokunulmazlığının kaldırılmasının yanı sıra KYB Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi, 23 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, IKBY'nin harcamalarında şeffaf olmaması ve Bağdat ile bütçe konusunda anlaşamaması halinde koalisyon hükümetinden çekilebilecekleri uyarısında bulunmuştu.