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IKBY'de KDP ile KYB arasında uzlaşı sağlandı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 17:56

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koalisyon hükümetinin en önemli ikinci ortağı durumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), bir süredir gerginlik yaşadığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile uzlaşarak Mecliste bugün düzenlenen olağan oturuma katıldı.


KYB Eş Başkanı Bafıl Talabani, KDP ile aralarındaki buzların  eritilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması için ilk olarak dün Erbil'de IKBY  Başkanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
 
Neçirvan Barzani ile toplantının olumlu geçmesi üzerine Talabani,  bugün de KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
 
Görüşme sonrası IKBY Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Talabani, partisinin hükümetin önemli ortaklarından olduğunu ve hükümeti  destekleyeceğini belirtti.
 
Talabani, partiler arasındaki siyasi ihtilafların hükümet kurumlarına  yansımaması ve sorunların diyalogla çözülmesi için herkesin destek olması  gerektiğini ifade etti.
 
Mesrur Barzani de "Kürdistan Hükümeti tüm IKBY'ye aittir. Hükümette  yer alan tüm taraflar, kabinenin çalışma programına destek olmalıdır. Çünkü  hükümetin programı, koalisyonda yer alan tüm tarafların ortak programıdır."  ifadelerini kullandı.
 
KYB'liler Meclisteki oturuma katıldı
 
KDP ile KYB'liler arasında Erbil'de yapılan üst düzey toplantılar  sonrası, daha önce Meclisteki oturumlara katılmama karar alan KYB'li  milletvekilleri bugünkü olağan oturumda hazır bulundu.
 
KYB'li Meclis Başkanı Revaz Faik, oturum sırasında yaptığı açıklamada,  bölgede bir siyasi krizin söz konusu olduğunu ve bu nedenle 5 aydır oturum  düzenlenemediğini belirterek, "Hangi nedenle olursa olsun 5 aydır oturum  yapılmamışsa bu benim hatamdır. Oturum düzenlenmemesi nedeniyle Kürdistan  halkından özür diliyorum." dedi.
 
KDP ile KYB arasındaki anlaşmazlık
 
111 sandalyeli IKBY Meclisi'nde KDP'nin  45, KYB'nin 21, Goran  Hareketi'nin ise 12 milletvekili bulunuyor ve söz konusu 3 parti koalisyon  hükümetini oluşturuyor. 
 
Ancak KDP, 7 Mayıs'ta bazı gerekçelerle KYB ve Goran'ın itirazlarına  rağmen KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yolsuzlukla suçlayan muhalefet  cephesindeki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) Milletvekili Soran Ömer'in  dokunulmazlığını kaldırmıştı.  
 
KDP'nin Meclisteki ortaklarını gözardı ederek tek taraflı aldığı bu  kararın ardından KYB, Meclisteki faaliyetlerini durdurmayı gündeme getirmişti.   
 
Komel Milletvekili Ömer'in dokunulmazlığının kaldırılmasının yanı sıra  KYB Eş  Başkanı Lahur Şeyh Cengi, 23 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, IKBY'nin  harcamalarında şeffaf olmaması ve Bağdat ile bütçe konusunda anlaşamaması halinde  koalisyon hükümetinden çekilebilecekleri uyarısında bulunmuştu.
 
KYB, 21 Temmuz'da, KDP ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle  Meclisteki faaliyetini durduracağını açıklamıştı.
 

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY Kürdistan Demokrat Partisi
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