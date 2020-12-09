IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK Sincar'dan çekilmedi
AA | 09 Aralık 2020 Çarşamba - 14:11 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 14:15
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK
mensubu olduğu imasında bulundu.