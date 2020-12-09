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IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK Sincar'dan çekilmedi

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 14:11 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 14:15

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.


IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece  birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.
 
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete  başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.

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PKK Sincar Barzani
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