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İhvan'dan "Ayasofya" açıklaması: "Tarihi bir adım"

AA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 23:21 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 23:21

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını, "tarihi bir adım" olarak niteledi.


İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, "Danıştayın,  Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar  Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir."  ifadesini kullandı.
 
"Tarihi bir adım" şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk  halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki  egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.
 
Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere  Müslümanların gasp edilen tüm haklarını geri alabilmesi duasında bulundu.

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Müslüman Kardeşler İhvan Ayasofya
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