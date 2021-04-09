İhtiyaç sahibine patates ve kuru soğan dağıtılacak! Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı ne zaman yapılacak, belli mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Bahse konu yemeklik patates ve kuru soğanlar, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Valiliklerin gözetiminde, ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz doğulacak olup Ramazan öncesi dağıtımların başlaması hedeflenmektedir.

Valiliklerinizce gerekli ön hazırlıklara başlanılması, bahse konu hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması ve ürün teslim edilecek (il merkezinde bir nokta) adresin 09 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar TMO’ya(tmo.genelmudmluk@hs03.kep.tr) bildirmesi gerekiyor.