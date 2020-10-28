İhtiyaç sahibi ailelere destek açıklaması! Bakan duyurdu 2 yıl...

Bakan Selçuk'tan destek açıklaması geldi. 2 yıl süresince aylık en az 300 lira ödeniyor ve herhangi bir gelir kıstasına da bakılmıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında başvuru yapan annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin annenin hesabına toplamda 39,4 milyon TL yatırıldığını belirtti. İkiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere de iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek veriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplamda 39,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailenin önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın da üzerinde durduğu gibi nesli muhafaza etmenin yolu aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Toplumu korumak da ancak aileyi korumakla mümkündür. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek politikalara özel önem veriyor, annelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Annelerimize verdiğimiz doğum yardımı da hem annelerimiz hem de ailelerimiz için yürüttüğümüz çalışmalardan biri” dedi.

Doğum yardımlarının herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsadığını söyleyen Selçuk, doğum yardımı için başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin annenin hesabına toplamda 39,4 milyon TL yatırıldığını belirtti. Bakan Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 6,1 milyon çocuk için toplamda 2,6 milyar TL doğum yardımı yaptıklarını kaydetti.

Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını hatırlattı.