İhtiyaç sahibi ailelere 1100 TL yardım! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL devlet desteği

1100 TL sosyal yardım parası yüzbinlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla koronavirüs salgını nedeniyle hanelere 1100 TL destek verilecek. Bakanlık dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak yardım kampanyası başlatıyor. Salgının başladığı ilk dönemlerde yaşanan kapanmada, hükümet sosyal yardım kararı almış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca pandemi destek başvurusu e-devlet üzerinden alınmıştı. Tam kapanma kararının ardından hükümet 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek programını devreye aldı. 1100 TL sosyal yardım için başvuru süreci merak ediliyor. Peki, İhtiyaç sahibi ailelere 1100 TL devlet yardımı nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte Hane başı 1100 TL yardım şartları!

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma devam ediyor. Salgını kontrol altına almak için alınan tam kapanma kararının ardından pek çok iş yeri çalışmalarına ara verdi. Esnaf ve işçiye sağlanan desteklerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de bu sürede destek verilmesi kararlaştırıldı. Hükümet ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım desteğinin detaylarını, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" diyerek duyurdu. Devletin ihtiyaç sahibi aileler için devreye aldığı sosyal yardımdan faydalanmak isteyen milyonlar da 1100 TL devlet yardımını nasıl alacağını ve nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. Hane başı 1100 TL destekten yararlanmak ve sosyal yardım başvurusu yapmak için bazı kriterler belirlendi. Peki, İhtiyaç sahibi ailelere 1100 TL devlet yardımı nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte Hane başı 1100 TL yardım şartları!

HANE BAŞI 1100 TL YARDIM

Devlet, 2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapacak. Tam kapanma nedeniyle sağlanan 1100 TL yardım ile ilgili şartlar belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

SOSYAL YARDIM NASIL BAŞVURUSU YAPILACAK?

Hane başı 1100 TL yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

1100 TL SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

TAM KAPANMADA PTT HESABI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

DESTEĞİN DEVAMI İÇİN BAKANLIKTAN İLAVE KAYNAK AYRILDI

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.