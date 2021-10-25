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İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?

25 Ekim 2021 Pazartesi - 11:31 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 11:31

Kredi faiz oranları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu bankaları art arda kredi faizlerinde indirime gittiklerini duyurdu. Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları da düşürüldü mü? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygulanan en güncel ihtiyaç kredisi faizleri...


Nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faizlerini araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kamuoyunda tükeci kredisi faizlerinin düşürülebileceği yönünde beklenti oluştu.

Kamu bankaları tarafından kredi faizlerinin düşürüldüğü yönünde ortak açıklama yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranlarının düşürüldüğü bildirildi. Ancak ihtiyaç kredisi faiz oranlarında henüz değişiklik yapılmadı. 

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI ŞU ANDA

Ziraat Baknası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.57

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63

VakıfBank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.61

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