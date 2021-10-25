İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?

Nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faizlerini araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kamuoyunda tükeci kredisi faizlerinin düşürülebileceği yönünde beklenti oluştu.
Kamu bankaları tarafından kredi faizlerinin düşürüldüğü yönünde ortak açıklama yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranlarının düşürüldüğü bildirildi. Ancak ihtiyaç kredisi faiz oranlarında henüz değişiklik yapılmadı.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI ŞU ANDA
Ziraat Baknası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.57
Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63
VakıfBank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.61