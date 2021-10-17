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İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi... Tümü için geçerli! Kimler kredi kullanabilir?
Nakit ihtiyacı olan, ev ya da araba almak isteyen pek çok kişi banka kredisi kullanmayı tercih ediyor. Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların kredi kullanım oranı da arttı. Bu süreçte bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Ancak sonrasında faiz oranları yükseliş trendine girdi. Tüketiciler kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. En düşük ihtiyaç, konut ve taşıt kredisini hangi bankalardan kullanabileceklerini araştırıyor. Banka kredisi kullanmayı planlayanlar en çok 'bana kredi çıkar mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu sorunun cevabını bankaya gitmeden öğrenmek mümkün. İşte kredi kullanımı ile ilgili merak edilen detaylar...
Kredi Kayıt Bürosu’nun (Findeks) verilerine göre; ayda 1.4 milyon adet kredi kullanılıyor. Bunun 1.3 milyonu ihtiyaç kredisi, geri kalanı konut ve taşıt kredisi. İhtiyaç kredisinde ise ortalama tutar 21 bin lira. Konutta bu rakam 240 bin liraya çıkarken, taşıtta 112 bin lira. Ayda 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Hangikredi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Oray Durmazoğlu da kendi sitelerinde en çok aranan kredinin ortalama 25 bin lira ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olduğunu söyledi.