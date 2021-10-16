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İhracatta yeni rekor! Bakan duyurdu: 1,5 milyar dolar...

16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 12:11

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat; 1990’da da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatarak, “Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık” dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
 
1990’da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
 
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
 
Daha çok çalışacağız.
 
Daha çok üreteceğiz.
 
Daha güçleneceğiz.
 
İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."
 

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Ticaret Bakanı ihracat üretim mehmet muş
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