İhracatta yeni rekor! Bakan duyurdu: 1,5 milyar dolar...
16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 12:11
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat; 1990’da da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatarak, “Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık” dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
1990’da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.
Daha güçleneceğiz.
İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."