İhracatta hedef tekrar 32 milyar dolara ulaşmak

Son 3 yılda dünya, Avrupa ve ülkemizde otomotiv üretiminin daraldığını söyleyen TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Albert Saydam bu yıl 2020’ye göre ortalama yüzde 13’lük bir küresel büyüme beklendiğini ifade etti. Saydam şöyle devam etti:

“ Bu da globalde 87,2 milyon adetlik bir üretime tekabül ediyor. Avrupa’nın da aynı şekilde yüzde 14 oranında üretimde büyüyeceği ve 19 milyonun üzerinde üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Türkiye ise Avrupa’dan üretim ve satış anlamında pozitif olarak ayrışıyor. Özellikle ağır vasıtadaki artış bizi umutlandırıyor. Çünkü, ağır vasıta demek hareket ve ticaret anlamına geliyor. Sektör tahminlerine göre ülkemizin bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1,1 milyon adetlik üretime imza atması bekleniyor. “

İhracatta 32 milyar dolar çizgisi

Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı döneminde ihracat gelirlerini (7,6 milyar dolar) yüzde 10,3 artırdığı görülüyor. Tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzdesel anlamda daha da fazla gerçeklişti. Buna göre, Ocak-Mart döneminde tedarik sanayisinin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Saydam şunları kaydetti:

“Biz tedarik sanayisi olarak çeşitli ürünlere ve çeşitli ülkelere ürün verdiğimizden dolayı ana sanayi üreticilerinden daha az etkilenebiliyoruz. Sıçramalarımızı da bu bağlamda daha çok yapabiliyoruz. Bu sene, tedarik sanayisinin toplam ihracatını 11,5 milyar dolar olarak revize ettik. Tahmin ediyorum ki 19 ila 20 milyar dolar arasında da ana sanayi ihracatı gerçekleşecek. Sonuç olarak, 2021’de 31,5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşacağız. Tabi bunda parite ve emtialardaki fiyat artışının da etkisi var.”

Uzun duruşlarda yıllık izin uygulayacak

TAYSAD olarak Covid-19 sürecinin ilk anlarından itibaren etki araştırmaları yaptıklarına değinen Saydam katılımcı üyelerin yüzde 64’ünün uzun süreli duruşlarda yıllık izin uygulaması yapacağını ifade ettiğini belirtti.Saydam şunları kaydetti:

“Çünkü, işimiz olmadığı zamanlarda daha çok kısa dönem çalışma uygulanıyordu, bundan dolayı izinlerin birikmesi söz konusuydu. Şu anda birikmiş olan bu yıllık izinleri eriterek ana sanayinin anons ettiği planlara uyuyoruz. Temmuz -Ağustos bakımlarımızı öne çekiyoruz. Üretim, Ağustos ayından itibaren devam edilecek denildiği için biz de yıllık izinlerimizi kullandırmaya başladık. Yıllık izinlerde çalışanlar haklarında kayıp yaşamıyor. Bununla beraber, yıllık izin kullanmayan düşük seviyede tedarik sanayi temsilcileri ise ücretsiz izinler kullandırılıyor. Bu bağlamda, tedarik sanayisinin yüzde 53,5’i ücretsiz ürünleri tüm personele kullandırmakta. Bu konuda mavi veya beyaz ayrımı yapmamakta. Yüzde 46,5 ise mavi yakaya ücretsiz izin kullandırmaktadır. Tabi büyük çoğunluğun yıllık izini tercih ettiğini göz önüne aldığımızda bunun düşük bir oran olduğunu belirtmek isteriz. “

100 kişiden 21’i Covit

Araştırmada sektörde yaşanan Covid-19 vakalarının da yer aldığını vurgulayan Saydem, “ Bu kapsamda, Mart 2020’den Nisan 2021’e kadar olan dönemde hastalığa yakalanan çalışanların oranı toplam çalışanlara göre yüzde 21. Yani, tedarik sanayisinde her 100 çalışandan 21’inin hastalığa yakalandığını söyleyebiliriz. Bugün itibariyle, Covid-19 pozitif, temaslı ve şüpheli olduğu için işe gelmeyen çalışanların, toplam çalışanlara oranı ise yüzde 1,5. Bu aslında çok iyi bir oran. Servislerden çalışma alanlarına, yemekhanelerden giyinme alanlarına kadar sanayinin ciddi bir önlem aldığını görülüyor” dedi. Araştırmada üyelerin yüzde 55’i ana sanayinin ani duruş kararlarından dolayı cirolarında düşüş yaşayacağını tahmin ettikleri de belirlendi.