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İhracatı yüzde 275 arttı, ülkelerden talep yağıyor! 1,5 milyar dolar...
Karadeniz ekonomisinin göz bebeği, bu yıl ihracatı yüzde 275 arttı. İlk 8 ayda 18 bin ton ihracat yapıldı, 102 milyon dolar gelir elde edildi. Yüzde 82'si ise Rusya'ya gönderildi. Bu ülkeyi ise Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti izledi. Yüksek yağ oranı, rengi ve besin değerleri ile ülkelerin vazgeçilmezi konumunda...
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında, 20 ülkeye, 18 bin 243 ton somon ihraç edilerek, 102 milyon dolar gelir elde edildi.