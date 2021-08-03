İhracat çip krizinden etkilendi

Otomotiv endüstrisi, nisan ayından bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu. Temmuzda eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise çift haneli düşüş gösterdi. Geçen ay özellikle Birleşik Krallık ve Rusya’ya yönelik yüzde 63’e varan yüksek oranlı ihracat artışları da dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında ise yüzde 26 artarak 16.4 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracatta yine ilk sırada yer aldı. İlk yedi aydaki ortalama aylık ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu.
Avrupa pazarları düştü
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.Temmuzda Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artarak 827 milyon dolar olurken, sektör ihracatındaki en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artarak 393 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu.Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %13 oranında artış görülürken, İtalya’ya %10, Rusya’ya %38, Polonya’ya %12, Hollanda’ya %29 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a %13, Romanya’ya %32, İspanya’ya %26, Slovenya’ya %53 ihracat düşüşü görüldü.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Almanya’ya %46, Fransa’ya %74, Slovenya’ya %17, İtalya’ya %46, İsrail’e %37, İsveç’e %19, Belçika’ya %38 ihracat düşüşü, İspanya’ya %57, Mısır’a %38 ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %286, Slovenya’ya %48, Meksika’ya %20 ihracat artışı, Fransa’ya %34, Belçika’ya %13 ihracat düşüşü yaşandı.