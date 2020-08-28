İhracat bedelinin getirilmesinde banka yükümlülüğü kaldırıldı

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, "4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.