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İhracat bedelinin getirilmesinde banka yükümlülüğü kaldırıldı

DHA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 9:23 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 9:23

İhracat bedellerinin getirilmesine ilişkin kuralları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan, banka ödeme yükümlülüğü uygulamadan kaldırıldı.


Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, "4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.
 

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İhracat bedelleri banka ödeme
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