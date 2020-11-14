İhlal cezasından sonra Google'dan ilk açıklama!

Google'a verilen ihlal cezasının ardından ilk açıklama geldi. Rekabet Kurumu'nun verdiği 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili olarak Google arama sonuçlarıyla değil reklam gösterimiyle gelir elde ettiğini belirtti. Arama motoru devi, "Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. " dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışmalarının devam edeceğini kaydetti

Google, Rekabet Kurumu tarafından verilen 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Google, arama sonuçlarıyla değil reklam gösterimiyle gelir elde ettiğini vurgulayarak "Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır." dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışacaklarını dile getirdi.

Google tarafından yapılan ilk açıklama şu şekilde:

"Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.