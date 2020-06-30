İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları belli mi? İnsani Yardım Vakfı kurbanlık fiyatları 2020 ve İHH yetim bağışı!

İnsani Yardım Vakfı (İHH) kurbanlık fiyatları merak ediliyordu, belli oldu. İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, 2020 yılı Kurban Bayramı için bir kurban bedelinin 900 TL, yetim-yoksul çocuk giydirme bedelinin ise 150 TL olarak belirlendiğini belirterek, Kurban vekaletlerinize ve yoksul-yetim çocuklarımızın bayramlıklarını temin etmemiz için bağışlarınıza talibiz dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Başkan Mahmut Eraslan, İHH'nin 24 yıldır yurt içinde ve yurt dışında yaptığı insani yardımları anlatarak sözlerine başladı. İhtiyaç sahiplerinin doğal afetler dahil her zaman yanlarında olduklarını örnekleriyle anlatan Eraslan, 2019 yılı Kurban Bayramı'nda 93 ülkede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdıklarını aktardı.

‘’BAĞIŞLARINIZA TALİBİZ’’

Bu yıl 54 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olacaklarını ve yoksul-yetim çocukları giydireceklerini vurgulayan Başkan Eraslan, şunları söyledi

Bağışçılarımızın vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmakla birlikte, müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl da önceliğimiz mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelerdeki ihtiyaç sahipleri olacak. 2020 yılı Kurban Bayramı için bir kurban bedeli 900 TL olarak, bir yetim-yoksul çocuk giydirme bedeli ise 150 TL olarak belirlendi. Buradan tüm Adanalı hemşehrilerimize sesleniyorum, bağış kurban vekaletlerinize ve yoksul-yetim çocuklarımızın bayramlıklarını temin etmemiz için bağışlarınıza talibiz.