İhbar tazminatı ile ilgili çok önemli karar! 2 aylık ödeme...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor. İhbar tazminatıyla ilgili flaş karar! Yargıtay, ihbar tazminatıyla ilgili bir konuya daha açıklık getirdi. Yargıtay kararında, “İhbar tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde söz konusu döneme ilişkin hizmet süresi ve o dönemin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir” denildi. Ayrıca 3 yıldan fazla çalışanın ihbar tazminatına hak kazanması halinde işverenin 8 haftalık ödeme yapması gerekiyor. İşte ihbar tazminatıyla ilgili bilinmeyenler...