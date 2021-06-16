İhale sisteminde yeni dönem! Hiçbir şekilde katılamayacaklar

Kamu alım ihalelerinde iş ve yatırımların önünü açacak yeni bir sayfa açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, özel sektörün gözü kapalı teklif vereceği, teşebbüs hürriyetine aykırı maddeleri ortadan kaldıran, yatırımcının tek bir yasa ile muhatap olmasını sağlayacak kamu ihale reformu Aralık sonunda yaşama geçiriyor.

Kamu İhale Kurumu, İhale Kanunu'na ilişkin yasa teklifi üzerinde taslak çalışma yaparken ilgili kuruluşlardan görüş talep etti. Bütünüyle dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulmasını öngören reform paketindeki 10 önemli başlık şöyle:

TEMİNATLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR: İhalelerde denetim güçlendirilerek, tasarruf ve şeffaflık artırılıyor. İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişliyor, işlem süreçleri kısaltılıyor. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç azaltılıyor.

PAZARLIK USULÜ GÜNCELLENİYOR: Pazarlık usulü yapılan ihalelerin kapsamı yeniden düzenleniyor. Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların önemli bir kısmı kaldırılıyor. Zorunlu olan istisnalarda disiplin altına alınacak, düzenli olarak izlenecek.

KAMU ALIMLARINDA YENİ DÖNEM: Avrupa Birliği ile uyumlu Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Devlet Malzeme Ofisi'nce yapılacak alımlar yasadaki ihale usullüleri ile yapılacak. Mevcut sistemde Ofis'in alımları DMO Satınalma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

KİT, KAMU ŞİRKETLERİ ALIMLARI: Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Kamu şirketleri, KİT'lerin alımları bu yasa kapsamında gerçekleştirilecek. Enerji, su, telekomünikasyon, ulaştırma sektöründeki teşebbüs, şirketler de alımlarda bu kanuna tabi olacak.

İLAN SÜRELERİ KISALIYOR: İhale ilan süreleri kısaltılıyor, düzeltme ilanında süre kısıtlaması kaldırılıyor. Kamu özel işbirliği uygulamaları etkin hale getirilecek. Bu yılın sonuna kadar kamu özel işbirliği çerçeve kanunu hazırlanacak.

ÇOK DÜŞÜK TEKLİFLER KAPSAM DIŞI: Çok düşük tekliflerin açıklama istenmeden reddedilmesine ilişkin imkân genişletiliyor.

İTİRAZLARDA YENİ ADRES: İtirazlar ihaleyi yapan idareye değil doğrudan İtirazlar ihaleyi yapan idareye değil doğrudan Kamu İhale Kurumu 'na yapılacak.

ŞİRKETLERİN KARNESİ AÇIKLANACAK: İhaleye katılacak şirketlerin sahip olması gereken ölçütler kamuoyuyla paylaşılacak. Firmaların liyakat, yetkinliklerini belirleyen kriterler de aynı şekilde duyurulacak. İhalelere katılmada yasaklama süreleri de uzatılıyor.

YERLİ ÜRÜN İÇİN ŞARTNAME HAVUZU: Yerli ürün kullanımını teşvik eden şartname havuzu oluşturuluyor. Yerli ürün kullanımı Merkezi İzleme Sistemi aracılığıyla takip edilecek. İhaleler ehliyet sistemine kayıtlı firmalar arasında kamuoyunun gözü önünde, şeffaf şekilde yapılacak.

SİCİLİ TEMİZ OLAN İHALEYE KATILACAK: İhaleye katılamayacakların kapsamı genişletiliyor. Terörizmin finansmanı, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giyenler hiçbir şekilde ihalelere katılamayacak.

PROJE TEMELLİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA TEŞVİK

Yeni dönemde yerli sanayinde proje temelli yatırım ortaklıkları teşvik edilecek. Kamu idarelerince yürütülen bilgi teknolojileri, enerji, madencilik, imalat, araştırma geliştirme alanlarındaki bazı hizmetler de kamu ve özel işbirliği modelleri çerçevesinde yapılacak. Kamu ihale mevzuatı Avrupa Birliği 'nin doğrudan yabancı yatırımcıların izlenmesine ilişkin çerçeve kararına uyumlu hale getirilecek.