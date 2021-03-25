Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHAdan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
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İHA ve SİHA'lar kabusları oldu! İşte PKK'lı teröristlerin yöntemi...
Muhammet Sami MARAL/ MUŞ (DHA) | 25 Mart 2021 Perşembe - 21:33 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 21:33