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İHA ve SİHA'lar kabusları oldu! İşte PKK'lı teröristlerin yöntemi...

Muhammet Sami MARAL/ MUŞ (DHA) |  25 Mart 2021 Perşembe - 21:33 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 21:33

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Eren- 4 Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.


Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHAdan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
 
 
 

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Muş terör örgütü PKK/KCK İHA SİHA
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