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İğrenç şantaj böyle son buldu! Çıplak fotoğraf...
Ankara’da yaşayan Y.D. (38), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, Mersin’de yaşayan Nazmi K.’ye (30) özel fotoğraflarını gönderdi. Bir süre sonra çift ayrılınca Nazmi K., Y.D.’den 50 bin lira isteyip, fotoğraflarını internette yaymakla tehdit etti. Parası olmadığını söyleyen kadın, polisle iş birliği yapıp altın, diye imitasyon 2 bileziği otobüsle Adana Merkez Otogarı’na gönderdi. Adana polisi Nazmi K.’yi takip edip, otobüs muavininden içinde bilezikler olan paketi aldığı sırada yakaladı.