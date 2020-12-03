İğrenç olayda yeni gelişme! Çocukların özel fotoğrafları...

Kendisine ‘çocuk doktoru’ süsü veren C.K.’nin (22) açtığı hesaplarla hasta çocuklarının tedavisinin derdindeki ailelerden çocukların özel fotoğraflarını toplamıştı. C.K.'nin bir dosyasının daha olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, C.K. bu mesajlar üzerinden irtibat kurduğu ailelerden fotoğraf istiyordu. Aileler de daha önce gerçek doktorla görüşmüş oldukları için herhangi bir şüpheye düşmüyordu. Hürriyet, C.K. hakkındaki bir soruşturmanın daha detaylarına ulaştı.

‘NUMARA BENİM AMA...’

C.K., Kütahya’da da Z.Ç.M. adlı bir hekimin adıyla hesap açtı. Kendisine ulaşan ailelerden yine aynı yöntemle çocuklarının fotoğraflarını istemeye başladı. Hatta cep telefonu numarasını da hasta yakınlarına vererek WhatsApp üzerinden fotoğrafları istedi. Durumdan şüphelenen bir aile doktoru Z.Ç.M. ile temasa geçti. Mesajları atanın gerçekten doktor Z.M.Ç. olmadığı anlaşıldı.

Şikâyet üzerine yapılan araştırmada telefon numarası üzerinden daha önce de benzer suçlardan kaydı olan C.K.’ye ulaşıldı. C.K. ifadesinde “Telefon numarası benim ama daha önce de böyle suçlardan kaydım olduğu için bana iftira atılıyor” diyerek kendini savundu. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde C.K.’ye 13 Ekim’de dava açıldı. Dava Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.