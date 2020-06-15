İğrenç olay! Özel ders verdiği 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Antalya'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Antalya'da geçen sene özel ders verdiği 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı.

Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİNİN ANNESİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikâyetçi oldu.