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İğrenç olay! Öğretmen cezasız kalmadı!

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 13:05

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde görev yaptığı lisede 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sözleşmeli öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kahramanmaraş'ta bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu. 4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. 
 
Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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