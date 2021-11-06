İğrenç istismar sonrası mahalle ayağa kalkmıştı! Flaş gelişme

Bursa’da, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit’in (45) ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başladı. Mağdur çocuğun ailesinin avukatı, sanığın daha önce Yunanistan’da da 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu yönünde bir bilgi aldıklarını, konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay, 5 Temmuz ’da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TACİZ ETMEDİM'

Hakkında ‘Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık Murat Özyiğit, hakimin suçun ‘nitelikli cinsel saldırı’ olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Murat Özyiğit, ilk celseye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada yeniden savunma yapan Özyiğit, eski ifadelerini tekrar ederek, “Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.

'PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ DURUMDA'