İğrenç istismar sonrası kan donduran olay! Taksici...

İzmir'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın ölmeden önce İstanbul'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kız trafiğin sıkıştığı bir anda taksiden inerek karakola koşup şikayette bulunduğu öğrenildi.

Olay, 30 Haziran'da Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde yaşandı. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu. Genç kızın ölmeden önce İstanbul 'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre genç kız, İstanbul'dan İzmir'e gideceği gün bilet almak için otogara geldi.

Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin kendisine 'Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?' diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Yine iddianameye göre taksicinin genç kıza, 'Gel beraber kaçalım' gibi sözlerle taciz ettiği ileri sürdü. Florya yakınlarında trafik sıkıştığı bir an taksiden inen genç kızın karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.

DAVA KAMU ADINA SÜRÜYOR

28 yaşındaki taksicinin kimliği belirlendi ve ifadesi alındı. Taksici genç kızla muhabbet ettiklerini, genç kıza 'hangi tatlıyı seversin' diye sorduğunu kabul ederken, taciz etmediğini ifade etti. Savcılık, taksicinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtti. Taksici hakkında, 'Cinsel Taciz' suçundan dava açıldı. Taciz mağduru Buse vefat etse de dava, kamu adına devam ediyor. (Sabah)