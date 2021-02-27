İğrenç istismar! Kameraya böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı.
İĞRENÇLİK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.