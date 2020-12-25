İğrenç istismar 3 yıl boyunca devam etti

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde henüz 15 yaşındaki E.Ö. babasının görevli olduğu su deposunda 40 yaşındaki evli 4 çocuk babası İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Zanlı, küçük kızı tehdit ederek 3 yıl boyunca tecavüze devam etti.Tecavüz seneler sonra koronavirüs korkusuyla ortaya çıktı. E.Ö. tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye kaldırıldı ve hamile olduğu ortaya çıktı. İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö. 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken, vanasını açmaya girdiği, babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı.

3 YIL BOYUNCA TECAVÜZ

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Boncuk'un haberine göre; Arzık, 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

'ÇOCUĞU DÜŞÜR' DEDİ

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.

'ŞİKAYETİ GERİ AL' TEHTİDİ

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.