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IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardılar

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 17:06 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 17:06

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özgen ile Dr. Öğretim Üyesi Demet Yalçın Kehribar'ın kadınlarda nadir görülen İdiopatik Granülomatöz Mastit (IGM) hastalığını ilaçla tedavi etmeye yönelik araştırmasında başarılı sonuçlar elde edildi.


Prof. Dr. Özgen ile Dr. Öğretim Üyesi Kehribar, kadınlarda nadir  görülen iltihaplı bir meme hastalığı olan IGM hastalığının ameliyatsız tedavisi  için 2 yıl önce başlattıkları çalışmayı tamamladı.
 
Prof. Dr. Özgen, AA muhabirine, bugüne kadar tedavisi yalnızca meme  ameliyatı ile olduğu düşünülen genç kadınların IGM hastalığının tedavisini  devrimsel şekilde değiştirdiklerini söyledi. IGM hastalığının memede kitle ile  belirti verdiğine işaret eden Özgen, hastalığın meme kanseri ile karıştırılması  nedeniyle genç kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi sıkıntılara  yol açabildiğini anlattı.
 
Bugüne kadar tedavisinde etkili bir ilaç bulunamadığı için tek çarenin  memenin bir kısmının ya da tamamının cerrahi olarak alınması olduğuna dikkati  çeken Özgen, "Geçirilen ameliyatlara rağmen pek çok hastada hastalığın  tekrarlaması, kadınların korkulu rüyası haline gelmişti. Keşfettiğimiz ilaç ile  genç kadınlarımızı ameliyatsız tedavi etmeyi başardık. Böylece gerek operasyonun  getirebileceği risklerden gerekse emzirme çağındaki anne adayı kadınlarımızı  memelerini kaybetmekten kurtardık." ifadesini kullandı.
 
 "Hastalığın cerrahi uygulama yapılmadan tamamen iyileştiğini  belirledik"
 
 Kehribar ise araştırmalarında kullanımı kolay, yan etkisi son derece  az ve tedavi maliyeti düşük bir ilaçla IGM hastalığında cerrahi müdahaleye göre  çok daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı. Kanserle çok  fazla karıştırılmasının şiddetli şekilde memeyi kaybetme ve ölüm korkusu gibi  psikolojik olarak hastaları çok etkilediğinin altını çizen Kehribar, şöyle devam  etti:
 
 "Bu hastalıkta çok fazla cerrahi yöntem kullanılmakta ve kadınlar genç  yaşta meme dokularını kaybetmekteydi. Ya da kortizon tedavisi ile genç  bayanlarımız bu hastalıkla uzun yıllar mücadele etmek zorunda kalıyordu. 2 yıl  boyunca hastalarımıza metotreksat tedavisi uyguladık. Hastalığın çok hızlı  şekilde cerrahi uygulama yapılmadan tamamen iyileştiğini belirledik. IGM  hastalığı nedeniyle 4-5 defa ameliyat geçirmek zorunda kalan, buna rağmen  hastalığı devam eden kadınlarda ilaç tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar aldık."
 
Kehribar, bir kadın olarak da bu araştırmadan güzel sonuç alınmasına  çok sevindiğini dile getirerek şunları kaydetti:
 
"Bu keşif, Amerika'nın saygın dergilerinden American Journal of the  Medical Science'ın Kasım 2020 sayısında yayımlandı. Ayrıca bu çalışmalar Japonya Kanada, Almanya ve Güney Kore gibi birçok ülkede ilgi gördü. Bu ülkelerde  düzenlenen uluslararası bilimsel kongrelerden araştırmayı anlatmak için davet  aldık. Son olarak dünyada tüm tıp bilim insanlarının hastalıkların güncel tedavi  şekillerini öğrenmek için kılavuz olarak başvurduğu, 'UpToDate' isimli saygın  bilim sitesi tarafından kaynak gösterildi."
 
Kehribar, araştırmada kendilerine büyük destek veren OMÜ yetkililerine  teşekkür etti.
 

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