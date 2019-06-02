Iğdır şehidi Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladı!

Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun askeri kıyafetini giyen Yeter Alıcı, ''İki oğlum var onları da şehit veririm. Seninle gurur duyuyorum yavrum'' diye ağıt yaktı.

Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Türkiye-İran sınırında mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tarama devriyesi sırasında PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için baba evine getirildi.

Şehidi baba ocağının önünde annesi Yeter Alıcı, babası Bekir Alıcı, kardeşleri Oğuz-Nafi Alıcı ve Sümeyra Çakır karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu oğluna ait askeri kamuflajla karşılayan anne Alıcı “Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatan ımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yavrum böyle diyorum sana. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın yavrum. Yavrumun yanına beni de götürün. İki oğlum var onları da şehit veririm. Yeter ki beni de götürün. Kuzular melemez mi? Yavrum ben meliyorum, bulamıyorum seni yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum ben'' diye ağıt yaktı.

'VATAN, BAYRAK SAĞ OLSUN'

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe merkezindeki Büyük Cami'ye getirildi. Tabutun törenin yapılacağı alana konulmasının ardından şehidin annesi babası ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Alıcı burada ''İki oğlum daha var göndereceğim. Kendim su çekmeye gideceğim. Götürsünler beni, 60 yaşındayım, vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun'' dedi.