Iğdır'dan acı haber geldi: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Iğdır'dan acı haber geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.
Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.
Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı
Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı Iğdır'da
Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi.
Tokat'a şehit ateşi düştü
Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ile askeri yetkililer tarafından şehidin köyde yaşayan babası Bekir Alıcı ile annesi Yeter Alıcı’ya şehadet haberi tarlada çalışırken verildi. Bekar olan Alıcı’nın anne ve babası Kaymakam Karacan, tarafından köyden ilçe merkezine getirilmesi için makam aracına bindirildi.
Çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyündeki baba ocağına giden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ile askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Çubuk'un ailesine acı haberi verdi.
Oğullarının şehadet haberini alan anne Selma ile baba Lokman Çubuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu bildirildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit Çubuk'un, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığını öğrendiklerini bildirdi.