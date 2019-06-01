Iğdır'dan acı haber geldi: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyündeki baba ocağına giden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ile askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Çubuk'un ailesine acı haberi verdi.

Oğullarının şehadet haberini alan anne Selma ile baba Lokman Çubuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu bildirildi.