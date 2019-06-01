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Iğdır'dan acı haber geldi: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 16:31

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.


Iğdır'dan acı haber geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında  güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma  çıktı.Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye  rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.
Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.
 
Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı
 
Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede  teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu  3 asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
 
Kara Kuvvetleri Komutanı Iğdır'da
 
Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. 
 
Tokat'a şehit ateşi düştü 
 
Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi.  Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ile askeri yetkililer tarafından şehidin köyde yaşayan babası Bekir Alıcı ile annesi Yeter Alıcı’ya şehadet haberi tarlada çalışırken verildi. Bekar olan Alıcı’nın anne ve babası Kaymakam Karacan, tarafından köyden ilçe merkezine getirilmesi için makam aracına bindirildi. 
Çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı  Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki ailesine  verildi.  Şehidin, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyündeki baba ocağına giden Şuhut  Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri  Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ile askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık  görevlileriyle Çubuk'un ailesine acı haberi verdi.
 Oğullarının şehadet haberini alan anne Selma ile baba Lokman Çubuk,  gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu  bildirildi.
 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği  Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit Çubuk'un, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek  için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığını  öğrendiklerini bildirdi.
 
  
 
  
 

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