Türkiye-İran sınırında çatışma. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
Iğdır'dan acı haber geldi: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
AA | 01 Haziran 2019 Cumartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 12:04