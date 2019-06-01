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Iğdır'dan acı haber geldi: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 12:04

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.


Türkiye-İran sınırında çatışma. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında  güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker  yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi  altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik  operasyonun sürdüğü belirtildi.
 

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