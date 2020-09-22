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Iğdır'da 2 kadın terörist yakalandı

22 Eylül 2020 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 17:53

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.


Jandarmanın amansız takibi sonucu Iğdır’da 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
 
Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, “teslim ol” çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi.

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