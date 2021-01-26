İGDAŞ taksit kampanyası! İGDAŞ fatura borçları nasıl taksitlendirilir?

İGDAŞ, fatura borçlarını ödeme güçlüğü çeken aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Gecikmiş fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret, komisyon olmaksızın 10 taksitte ödenebilecek. Peki, İGDAŞ yapılandırma nasıl yapılır? İGDAŞ fatura taksitlendirme nasıl yapılır? İGDAŞ taksitlendirme şartları ne? İşte İGDAŞ taksit kampanyası ve fatura borçları taksitlendirme...

İstanbul'da gaz dağıtımı sağlayan İGDAŞ pandemi süreci ile ilgili önemli bir karar aldı. Salgın döneminde doğalgaz faturalarında ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Gecikmiş fatura borcu bulunan ve ödeyemeyen doğalgaz aboneleri için taksitle ödeme imkanı getirildi. Peki, İGDAŞ yapılandırma nasıl yapılır? İGDAŞ fatura taksitlendirme nasıl yapılır? İGDAŞ taksitlendirme şartları ne? İşte İGDAŞ fatura taksitlendirme ile ilgili tüm detaylar...

İGDAŞ TAKSİTLENDİRME ŞARTLARI NE? KİMLER FAYDALANABİLECEK?

İGDAŞ aboneleri, gecikmiş fatura borçlarını, 10 aylık taksitle ödeyebilecek. Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkânı sunuluyor.

İGDAŞ FATURA TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ Vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından kolaylıkla gerçekleştirebilecek.