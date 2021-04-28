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İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 17:40 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 17:40

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.


İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

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İGA tam kapanma yurt dışı yolcuları uyarı
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