Ramazanda kabızlığa ve sindirime birebir! İftar ve sahur sofralarından eksik etmeyin!

Ramazan ayı boyunca hem sağlıklı beslenmek, hem de salgına karşı bağışıklığımızı korumak büyük önem taşıyor. İftar ve sahur sofralarında şimdiye kadar olan tüm zamanlardan daha özenli olmak gerekiyor. Oruç süresinden dolayı susuz kalan bedenimizin hem sıvı ihtiyacını karşılamak, hem de vücut dengemizi korumak için uzmanlar mutlaka komposto tüketilmesini öneriyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neslişah Bozkaya Gök, kompostoların hem su ihtiyacımızın giderilmesinde hem de tatlı isteğimizin bastırılmasında oldukça faydalı içecekler olduğunu ifade ederken; şeker- lif ihtiyacımızı karşılama ve daha az tatlı yeme isteği duyma konusunda destekleyici olacağını ifade etti. Diyetisyen Neslişah Bozkaya Gök, ramazan da beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

ORUÇLUYKEN SUSUZLUK NASIL GİDERİLİR?

Komposto ya da hoşaf; lezzetli besleyici ve sağlıklı bir içecektir. Sadece ramazan ayında değil önümüzdeki yaz aylarında ki sıcak havalarda da susuzluğumuzu mükemmel bir şekilde giderecektir ama özellikle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de destekleyici olacaktır.

KOMPOSTO VE HOŞAF ARASINDAKİ FARK NE?

Komposto mu hoşaf mı dediğimiz zaman, aslında aralarında ciddi bir fark olmadığını görüyoruz. Kurumuş meyvelerden yapılana: ‘Hoşaf’, taze veya yaş meyve ile yapılana ise ‘Komposto’ deniliyor olsa da, aslında faydaları aynıdır.

Meyve kompostosu, çocukluktan beri hepimizin bildiği geleneksel bir içecektir. Susuzluğu mükemmel şekilde giderir, tazeler, vitamin depolarını yeniler ve hangi meyvenin pişirildiğine bağlı olarak vücut üzerinde farklı bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketilen meyve kompostosu tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca meyve kompostosu, kalori içeriği çok düşük olduğu için kilo vermeye çalışan kişiler için ideal bir içecektir.

KABIZLIĞA ANINDA ÇÖZÜM!

Genel olarak komposto, kardiyovasküler aktiviteyi ve sindirim sistemini normalleştirmeye yardımcı olur. Kompostonun sindirim sistemiyle ilgili bu benzersizliği, pişirildiği meyvelerin farklı lif içeriği ve bağırsaklarda bu diyet lifinin şişmesi için suyun gerekli olması gerçeğinde yatmaktadır. Böylece vücut, normal sindirim için gerekli tüm maddeleri hemen alır.

HANGİ MEYVE NEYE İYİ GELİR?

Yazının başında da belirttiğim gibi hangi meyveden komposto/hoşaf pişirildiğine bağlı olarak vücutta gösterdiği etkilerde birbirinden farklı olmaktadır:

Kuru kayısı ile hoşaf, A, C, B vitaminlerini içerir. Kuru kayısıdaki potasyum miktarı , kalbin çalışması üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğindeki magnezyum, bazı anemi (kansızlık) türlerine yardımcı olur, yine içeriğindeki pektin bağırsaklar üzerinde olumlu bir etki gösterirken, vücuttaki kolesterolü ayrıca ağır metalleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Kuru erik ile yapılmış hoşaf içeriğindeki pektin sayesinde sindirimi iyileştirir. Özellikle laksatif etkisi ile kabızlığı iyileştirir ve hemoroidi olan kişiler için önerilir.

Kuru üzüm hoşafı potasyum bakımından zengindir. Kardiyovasküler sistem ve kolesterol üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Kuru kayısı ve kuru üzümle yapılmış bir komposto ise kalp sağlığını iyileştirir.

Elma ve armut karışımından yapılan komposto metabolizmayı iyileştirir. Yine elma, kanserle savaşta önemli bir flavanoid kaynağı , armut ise çok iyi bir lif kaynağıdır.

Kuşburnu kompostosu ise tam bir C vitamini deposudur.

Meyve kompostolarının içerdikleri farklı vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklar üzerine faydaları sayısızdır.

Kuş üzümü, şeftali, bektaşi üzümü, elma, erik, kayısıda mevsimsel bronkopulmoner hastalıkların önlenmesini sağlayan bol miktarda C vitamini içermektedir.

Kızılcık ile yapılacak komposto ise bağışıklığı güçlendirir .

Elma kompostosu ise güçlü bir demir kaynağıdır. Anemisi olan kişilerde demir eksikliğinin giderilmesinde diyetin vazgeçilmez bir parçası olarak önerilmelidir.

Ayrıca yapılmış bir çalışmada kızılcık ve elma meyvelerinden yapılmış bir kompostonun radyasyon koşullarında çalışan bireylerin diyetine dahil edilmesi önerilir;

Kiraz ve erik kompostosu içerdiği B2 vitamini sayesinde metabolizmayı ve merkezi sinir sisteminin durumunu iyileştirir.

Armut kompostosu ise mide, kalp ve böbrek hastalıklarıyla savaşır.

Ayva kompostosu, vücuttaki enfeksiyonu önleyici özelliklere sahip antioksidan içeriği yüksek tanen ve çözünür lif olan pektini içerir. Bu sayede bağırsak hastalıklarının iyileştirilmesinde ve kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olur.

Kurutulmuş meyveden yapılan hoşafın ve yine taze meyvelerden yapılan kompostoların şüphesiz daha pek çok faydası var. Ramazan ayında yapılan en büyük hataların başında az su tüketimi ve günlük 2 porsiyondan az meyve tüketimi olmaktadır. İşte tamda bu noktada meyve kompostolarının veya hoşafın faydaları göz önüne alınırsa iftar sofralarının vazgeçilmez alternatifleri arasında olmalıdır.

ORUÇTA SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN SAĞLIKLI KOMPOSTO TARİFİ

Zencefilli kuru meyve kompostosu

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış elma,

1 su bardağı doğranmış armut ,

1 ince dilim kök zencefil

Kişiye göre dilimlenmiş portakal

4 karanfil tomurcuğu

2 litre su

Meyveleri suda kaynatın. Su kaynayıp, meyveler pişince üzerine dilimlenmiş zencefili ilave edin. Kaynayana kadar pişirmeye devam edin. Kaynayınca ateşten alın ve afiyet olsun