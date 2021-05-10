İftar tatlıları: Cevizpare tatlısı tarifi ve yapılışı

İftar için yapılan tatlıların yeri ayrıdır. Pratik şerbetli tatlılar Ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Cevizpare tatlısı bunlardan biri. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz cevizpare tatlısı tarifi ev ahalisi tarafından beğenilecek bir tarif. Ramazan sofralarınıza yapmak için şerbetli tatlı tarifi arıyor ya da cevizpare tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "cevizpare tatlısı" tarifine mutlaka göz atın. Tüm püf noktalarıyla cevizpare tatlısı tarifi ve yapılışı...

Evde yapabileceğiniz lezzetli, pratik ve uğraştırmayan bir tatlı tarifi arıyorsanız cevizpare tatlısı tarifi tam size göre. Evde bulabileceğiniz malzemelerde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz cevizpare tatlısı tarifini sofrada beğenmeyen kalmayacak. İftara hangi tatlıyı yapsam diye düşünüyorsanız işte Cevizpare tatlısı tarifi ve yapılışı...

CEVİZPARE NASIL YAPILIR?

Cevizpare Malzemeleri

Hamuru için Malzemeler

150 gr. margarin – oda sıcaklığında

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

¾ su bardağı irmik

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ceviz – ince çekilmiş

3 su bardağı un

Şerbeti için Malzemeler

3,5 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

5 – 6 damla limon suyu

Üzeri için Malzemeler

Bütün ceviz

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

CEVİZPARE YAPILIŞI

Şerbeti için;

Bir sos tenceresine su ve toz şekeri ilave edin.

Ocağa alın ve toz şekeri iyice karıştırarak eritin.

Şerbetinizi iyice kaynatın ve ocaktan almadan önce limon suyunu ilave edip karıştırın.

Ardından bir karıştırma kabına alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına oda sıcaklığında margarin, yumurta, irmik, pudra şekeri, ince çekilmiş ceviz, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip yavaş yavaş un ilave ederek yoğurun.

Yumuşak bir hamur elde ettiğinizde cevizden biraz daha büyük olacak parçalar kopartın ve yuvarlayın.

Hazır olan cevizpareleri dikdörtgen cam fırın kabınıza aralıklarla dizin.

Üzerlerine bütün olan cevizleri koyun ve bastırın.

Bir karıştırma kabında yumurta sarısı ve ayçiçek yağını karıştırıp bir fırça yardımıyla cevizparelerin kenarlarına sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan şerbeti tatlınızın üzerine gezdirin ve tatlınız şerbeti çekince servis edin.