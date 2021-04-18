6. gün iftar menüsü! Bugün yemekte ne yapsam? İşte iftara hafif yemekler ve tatlı tarifleri (18 Nisan 2021)

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere nefis bir iftar menüsü hazırladık. Çorbası, salatası, ana yemeği ve tatlısıyla nefis Ramazan sofraları hazırlamak isteyenler buraya. İftar için farklı tarifleri arıyor, değişik yemek ve tatlı çeşitlerini denemek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atın. Peki, Zerdeçallı mercimek çorbası, patlıcanlı köfteli tepsi kebabı, irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları ile zerdeçallı mercimek çorbası, patlıcanlı köfteli tepsi kebabı, zeytinyağlı çiriş otu, kaşık salatası ve çilekli irmik tatlısı tarifi yapılışı…

Hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tarifleri... Ramazan ayında muhteşem sofralar hazırlamak istiyor bugün ne yesek diyorsanız birbirinden özel, kolay ve hafif yemek tariflerini sizin için derledik. Peki, Zerdeçallı mercimek çorbası, patlıcanlı köfteli tepsi kebabı, irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları ile zerdeçallı mercimek çorbası, patlıcanlı köfteli tepsi kebabı, zeytinyağlı çiriş otu, kaşık salatası ve çilekli irmik tatlısı tarifi yapılışı…

ZERDEÇALLI MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi

Malzemeler

1 su bardağı mercimek

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 litre su

1 su bardağı et suyu

ZERDEÇALLI MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Patatesleri küp küp doğrayın ve mercimeklerle birlikte 2 litre suda haşlayın. Bu esnada havuçları rendeleyin. Kuru soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın. Tereyağı ve sıvı yağı ayrı bir tencerede kızdırıp soğan ve sarımsağı kavurun. Havuçları ekleyip kavurmaya devam edin. Havuçlar yumuşayınca tüm malzemeyi çorbaya ekleyin. Et suyunu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Baharatları da ekleyip 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbanızı el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Üzerine karabiber serperek servis edin.

PATLICANLI KÖFTELİ TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanlı Köfteli Tepsi Kebabı Tarifi

Malzemeler:

Köftesi için ;

500 gr. kıyma (300 gr. Dana döş – 200 gr. Kuzu kaburga tek çekim 2 numara )

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağ

4-5 adet kemer patlıcanı

2-3 adet domates

2-3 adet yeşil biber(köy biberi)

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

PATLICANLI KÖFTELİ TEPSİ KEBABI YAPILIŞI

Bir kapta 500 gr. kıymayı, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağ ile yoğurun. En az 2 saat buzdolabında bekletin. Patlıcanları 4 parmak kalınlığında kesin. Domatesleri büyüklüğüne gore 2’ye bölün veya bütün bırakın. Köfteler dinlendikten sonra,patlıcanların yarısı kadar parçalar halinde elinizde ovuşturun. Yağlanmış fırın tepsisine patlıcan köfte, patlıcan köfte olarak dizin. Köfteleri patlıcanların arasında sıkışrtırarak yayvanlaştırın. Köfte ve patlıcanları bitene kadar fırın tepsisine dışarıdan içeri doğru döşeyin. Fırın tepsisinin ortasını boş bırakın. Ve buraya domates ve biberleri yerleştirin. 1 baş sarımsağı tepsinin aralarına serpiştirin. 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını yaklaşık yarım su bardağı su ile sulandırarak karıştırın ve üzerlerine dökün. Sosun fazla sulu olmamasına dikkat edin. Kalın bir sos olması gerekiyor. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında, ilk yarım saat ağzı kapalı, yaklaşık yarım saatte ağzı açık olarak pişirin.

ZEYTİNYAĞLI ÇİRİŞ OTU NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı çiriş otu tarifi

Malzemeler

1 kg. çiriş otu

1 adet soğan

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kaynar su

ZEYTİNYAĞLI ÇİRİŞ OTU YAPILIŞI

Ön hazırlık:

Soğan soyulur ve yemeklik doğranır. Pirinç yıkanır. Çiriş otunun kök kısımları kesilir ve sap kısmı üzerinde bulunan şeffaf çanak yapraklar tek tek ayrılır. Çanak yaprağın ayrılması ile çiriş otu yaprakları serbest kalır. Yapraklar iyice yıkanır. Ardından, suyu süzülmüş çiriş otu 1-2 cm. uzunlukta kuşbaşı doğranıp, kabında bekletilir

Pişirme kısmı:

Tencereye zeytinyağı konulur ve ısıtılır. Üzerine soğan ilave edilir ve düşük ısıda kavrulur. Bu sırada tencerenin orta kısmına domates salçası katılır ve kokusu çıkıncaya kadar kavrulur. Ardından 1 su bardağı kaynar su ve tuz ilave edilir. Üzerine doğranmış çiriş otu ilave edilip, karıştırılır.

Çiriş otunun diriliği kaybolup tencereye oturduktan sonra, pirinçler ilave edilir, malzemeler karıştırılır. Tenceredeki malzemeler kaynamaya başladıktan sonra, tencere kapağı kapatılır. Ocak ısı ayarı en düşük ısı konumuna getirilir. 20 dakika sonra çiriş otu yemeğiniz servise hazır.

KAŞIK SALATASI NASIL YAPILIR?

Kaşık Salatası Tarifi

Malzemeleri

4 adet domates – soyulmuş, çekirdekleri çıkartılmış ve küçük küp doğranmış

4 adet sivri biber – ince kıyılmış

2 adet salatalık – soyulmuş küçük küp doğranmış

1 adet kırmızı soğan – soyulmuş ve yemeklik doğranmış

10-15 dal maydanoz – ince kıyılmış

1 avuç yeşil zeytin – çekirdekleri çıkartılmış ince kıyılmış

1 avuç ceviz – dövülmüş

Sosu için Malzemeler

Tuz

Zeytinyağı

Narekşisi

limon

2 diş sarımsak

Pul biber

KAŞIK SALATASI YAPILIŞI

Salata için olan tüm malzemeleri mümkün olduğunca küçük olacak şekilde doğrayın ve derin bir kasede karıştırın. 2 diş sarımsağı ezin, bir kaseye alın, nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve pul biber ekleyip iyice karıştırın ve salatanın üzerine dökün ve karıştırın.

ÇİLEKLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Çilekli İrmik Tatlısı

Malzemeleri

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6-7 yemek kaşığı çilek püresi

Jöle için Malzemeler

1 litre su

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı çilek püresi

5-6 yaprak jelâtin

10-15 adet çilek

ÇİLEKLİ İRMİK TATLISI YAPILIŞI

İrmik tatlısı için, tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın. Ardından ateşin üzerine alıp, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam almasını sağlayın. Geniş bir servis kabına döküp yayın.

Çilekli jöle için, su, şeker, çilek püresini şeker eriyinceye kadar ısıtın, kenara alın. Jelâtini soğuk suda eritin ve ısıttığınız karışıma ekleyip tamamen eriyinceye kadar karıştırın.

İrmik tatlısının üzerine çilekli jöleyi dökün. 4’e bölüğünüz çilekleri üzerine serpiştirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına atın ve jöle kıvam alıncaya kadar soğutup, dilimleyerek servis edin.