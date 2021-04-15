İftar menüsü | 3. gün Ramazan iftar menüsü 2021 yemek listesi: İftar menüsü önerileri, bugün ne pişirsem?

İftar menüsü bugün ne pişirsem? İftar menüsü önerileri merak ediliyor. Çorbalardan tatlılara, salatalardan ana yemeklere çeşitli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün iftarda ne pişirsem? İşte lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifi ve yapılışı...
İFTAR MENÜSÜ
LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Lebeniye Çorbası Malzemeleri
2,5 litre su
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı pirinç
Kıymalı Köfteler için Malzemeler
100 gr. dana kıyma
1 adet soğan – rende
Tuz
Karabiber
Bulgurlu Köfteler için Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
½ su bardağı un
1 adet yumurta
¼ su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Meyanesi için Malzemeler
500 gr. süzme yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Üzeri için Malzemeler
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kuru nane