İftar menüsü | 3. gün Ramazan iftar menüsü 2021 yemek listesi: İftar menüsü önerileri, bugün ne pişirsem?

Ramazan iftar menüsü hazırlıkları evlerde devam ediyor. İftar menüsü için önerilen yemekler inceleniyor. Ramazan ayının 3. günü sizler için lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı antep usulu kuru biber ve patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifini paylaştık. İftar menüsü 2021 3. gün yemek listesi…

İftar menüsü bugün ne pişirsem? İftar menüsü önerileri merak ediliyor. Çorbalardan tatlılara, salatalardan ana yemeklere çeşitli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün iftarda ne pişirsem? İşte lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifi ve yapılışı...

İFTAR MENÜSÜ

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Lebeniye Çorbası Malzemeleri

2,5 litre su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı pirinç

Kıymalı Köfteler için Malzemeler

100 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

Tuz

Karabiber

Bulgurlu Köfteler için Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

½ su bardağı un

1 adet yumurta

¼ su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Meyanesi için Malzemeler

500 gr. süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane