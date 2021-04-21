İftar menülerinde mutlaka yer verin! Tok tutuyor ve sindirimi yormuyor!

Oruç süresinin uzunluğu, iftar ile sahur arasındaki kısa süre nedeniyle sahurun ihmal edilmesi pek çok kişide gün boyu süren açlık hissi görülüyor. Ramazan soflarından yer vereceğiniz bazı besinler gün boyu tok kalmanızı sağlayabilir. Oruç tutulan saatler boyunca, uzun süreli açlıktan kaynaklanan kan şekerini dengelemek ve tokluk hissini artırmak için bulgur ve bakliyat ağırlıklı besinler tercih edilmesi gerektiği belirten Gıda Mühendisi Ece Duru iftar ve sahur dengesini kurmanın yollarını ve tok tutan besinleri anlattı.

Birbirinden lezzetli ve sağlık lı ürünleriyle Türk halkının büyük bir beğeniyle tercih ettiği Duru Bulgur, Ramazan sofralarında hem lezzet hem de hafif tatlar arayanlar için önemli ipuçları paylaştı.

SİNDİRİMİ YORMAYAN LİFLİ GIDALAR TERCİH EDİN!

Gıda Mühendisi Ece Duru, Ramazan ayında sindirimi yormayan lifli gıdaların daha çok tercih edilmesi tavsiyesinde bulunurken, “Oruç tutanların uzun süreli aç kalmasından dolayı kan şekerini hızla yükseltmeyen glisemik indeksi düşük olan bulgur ve bakliyatı tercih etmeleri son derece önemli. Bulgur ve bakliyatlar iyi bir lif kaynağıdır. Diyet lifi sindirim enzimlerine karşı dirençli olup ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçer ve kalın bağırsakta fermente olur. Lifli gıdaların sindirimi daha uzun süre aldığı için insülin miktarındaki düşüşe ve tokluk hissinde artışa sebep olur. Bu nedenle iftar menülerinde bulgur ve bakliyat başta olmak üzere; çorba, pilav, sulu yemek, zeytinyağlılar tüketilebilir” dedi.

İFTAR VE SAHUR DENGESİ NASIL KURULMALI?

Lifli gıdaların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden söz eden Ece Duru, bu tip gıdaların başta obezite olmak üzere, kabızlık, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi birçok hastalıklara karşı koruyucu faktör olduğunu söyledi. İftar ve sahur menüleri hakkında ipuçları veren Duru, “Bulgur ve bakliyat kompleks karbonhidrattır ve iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Günlük harcadığımız enerjinin yüzde 50’sini karbonhidratlardan karşılıyoruz ve oruç tutma sırasında hem günlük enerjinizi karşılayacak hem de kan şekeri dengesini koruyacak menüler ile sahur yapılabilir. Uzun süren açlıktan sonra iftar yapılır ve iftardan sonra da menülerde tatlı bulunur. Düşük kalorisi olan bulgurla hem hafif tatlı tarifleri yapılabilir hem de glisemik indeksinin düşük olmasından dolayı daha sağlıklı bir menü oluşturabilirsiniz” diye konuştu.