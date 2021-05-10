İftar lezzetleri: Denizli'nin tescilli lezzeti 'tandır kebabı'

Denizli'de geleneksel yöntemlerle hazırlanarak taş fırında 2-3 saat pişirilen, çatal ve bıçak olmadan servis edilen tescilli tandır kebabı, ramazanda da iftar sofralarındaki yerini alıyor.

Kentte yüz yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilen tandır kebabı, yaşına girmemiş kuzu etinden hazırlanıyor. Önce ikiye, ardından sekiz parçaya ayrılan kuzu, paslanmaz demir şişlere dizilip taş fırına sıralandıktan sonra pişmeye bırakılıyor.

Yaklaşık 2-3 saat pişen etler, çift kefeli oturak terazi ile tartıldıktan sonra satırla kesilip pide, soğan ve domates ile servis ediliyor.

ÇATAL BIÇAK OLMADAN SERVİS EDİLİYOR!

Kendine özgü kültürü gereği elle yenmesi gereken Denizli tandır kebabı, çatal ve bıçak olmadan servis ediliyor.

Geçen yıl coğrafi işaret belgesi alınan "Denizli tandır kebabı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisleriyle iftar sofralarına lezzet katıyor.

"MUTLAKA KUZU ETİNDEN OLMALI"

Kentte 1950'den bu yana hizmet veren bir restoranın sahibi Mehmet Debelekoğlu, AA muhabirine, Denizli'nin en beğenilen lezzetleri arasında tandır kebabının yer aldığını söyledi.

Dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü dile getiren Debelekoğlu, "Atalarımızın mesleğini sürdürmenin sevincini yaşıyoruz. Denizli kebabı mutlaka kuzu etinden yapılmalı. Yaşına girmemiş 6-12 aylık kuzuları ön kol, kol üstü, kaburga ve böbrek yatağı şeklinde parçalayarak taş fırınlarda pişiriyoruz. Sakız odunu ateşinde yaklaşık 2 saatte pişen kebabımız pideyle birlikte müşterilerimize servis edilir." dedi.

İSTEYENE KARGO İLE GÖNDERİLİYOR!

Debelekoğlu, kente gelen misafirlerin tandır kebabıyla ağırlandığını anlatarak, "Talep gelmesi halinde diğer illere de kargoyla gönderiyoruz. Salgına rağmen ramazanda da paket servisle çok sayıda iftar sofrasına ulaşıyoruz." diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ise Denizli'nin en önemli lezzetleri arasında yer alan tandır kebabının geçen yıl 10 Ekim'de tescil ettiklerini, tanıtımı için de çalışma yürüttüklerini belirtti.