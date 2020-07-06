İETT otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama:

"Saat 11.57 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Metrobüs Durağında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gökhan K.'nın kontrolündeki otobüsün durakta motor arızası yapması üzerine şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket ettiği, Haramidere Metrobüs Durağının üst geçit ayağına çarparak durduğu anlaşılmıştır"

Açıklamada, "Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılan kişilerin olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevki sağlanmış, trafiğe kapanan yol görevlilerimiz tarafından tekrar trafiğe açılarak gerekli kaza raporu tanzim edilmiştir" bilgileri de yer aldı.