İETT otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi.
Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, trafik Avcılar yönüne doğru uzun süre aksadı. Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama:
"Saat 11.57 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Metrobüs Durağında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gökhan K.'nın kontrolündeki otobüsün durakta motor arızası yapması üzerine şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket ettiği, Haramidere Metrobüs Durağının üst geçit ayağına çarparak durduğu anlaşılmıştır"
Açıklamada, "Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılan kişilerin olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevki sağlanmış, trafiğe kapanan yol görevlilerimiz tarafından tekrar trafiğe açılarak gerekli kaza raporu tanzim edilmiştir" bilgileri de yer aldı.