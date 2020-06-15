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İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 15:33

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerine bu geceden itibaren yeniden başlayacak.


İETT'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri  kapsamında, 17 Nisan'da gece seferlerine ara verildiği hatırlatıldı.
 
Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye  başlayacak 9 İETT hattındaki seferlerin, sabaha kadar devam edeceği vurgulanan  açıklamada, "Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri , pazartesiyi salıya  bağlayan bu gece itibarıyla başlıyor." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen  H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz  Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G  Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim,  E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferlerinin, haftanın 7 günü sabaha kadar  hizmet vereceği kaydedildi.
 
 İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer  hatlarda ise birer aracın görev yapacağına işaret edilen açıklamada, metrobüs  hatlarının ise her gün 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde  çalışmaya devam edeceği aktarıldı.
 
  
 
 

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