İdrar kaçırma sorununa pelvik taban egzersiziyle tedavi

Özellikle normal doğum yapan ve belirli bir yaşı aşmış kadınlarda görülen idrar kaçırma sorunlarının cerrahi gerektirmeyen tedavi yöntemleriyle aşılabileceğini söyleyen Fizyoterapi programı Öğr. Gör. Elif Uzun, kadınların sorun ortaya çıkmadan önce ilerde yaşayabilecekleri problemleri önlemek için bir fizyoterapistten destek alabileceğini söyledi.

“FİZYOTERAPİST YARDIMIYLA PELVİK TABAN KASLARIMIZI KUVVETLENDİREBİLİRİZ”

İdrar kaçırma problemlerinin ikiye ayrıldığını belirten Uzun, doğum sonrası nedenlerle ya da ileriki yaşlarda kas zayıflığı nedeniyle bu sorunun ortaya çıkabileceğine dikkati çekti. İdrar kaçırma problemlerinin pelvik taban kaslarının kuvvetsiz olmasıyla alakalıyken, bazılarının da tam tersi bu kasların fazla spazmatik olması nedeniyle ortaya çıktığını anlatan Uzun, "Genellikle doğum sonrası ve çoklu doğumlar nedeniyle bu kaslarda zayıflık olabilir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte nasıl diğer vücut kaslarımız kuvvetinden oluyorsa pelvik tabandaki kaslar da güçsüzleşebilir. Bu durumun önlenebilmesi için sorun ortaya çıkmadan fizyoterapiste gidip çalışılabilir. Cerrahi bir tedavi gerektirmiyorsa kadın sağlığıyla çalışan bir fizyoterapist ile pelvik taban kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz. Öksürürken ya da şiddetli bir karın içi basınç olduğunda kaçan idrar mı? Yoksa sık sık idrar hissi ve daha büyük miktarlarda kaçan idrar mı? Bunların saptanması gerekir. Ona göre müdahale edilir" dedi.

"YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Yurt dışında normal doğum yapan kadınların doğum sonrası pelvik taban terapistiyle çalıştığını ifade eden Elif Uzun idrar kaçırılmaması için konuya daha fazla önem verildiğini kaydetti. Uzun şöyle devam etti: "Maalesef bizim ülkemizde yanlış bir algı var. Özellikle büyüklerimiz çocuk doğurduktan sonra bunun olmasının normal olduğunu ve çözümü olmadığını düşünüyor. Bunun çözümünün olduğunu insanların bilmesi gerekir. Manuel terapiyle pelvik taban kasları gevşetilebilir. Bunun dışında egzersiz çok önemli. Elektroterapi ajanları, biofeedback ekipmanları gibi cihaz kullanımıyla birlikte kaslara müdahale söz konusu. Bu sadece kadınlarda olmuyor. Erkeklerde de daha düşük oranlarda da olsa rastlanabiliyor. O kasların farkındalığı ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilinçlenme artmalı. Verilen egzersizlerle kasların kontrollü olması sağlanmalı."

"EGZERSİZLER TİPLERE UYGUN OLMALI"

Pelvik taban kasları zayıf olanların bel ağrıları gibi sorunlar yaşayabileceğine dikkati çeken uzman fizyoterapist Elif Uzun, çeşitli egzersizlerle bu sorunun giderilebileceğini belirterek "Egzersizler idrar kaçırma tipine uygun olmalı. Tut bırak şeklinde musluk egzersizi, 'Tut tut tut daha da tut' şeklinde asansör egzersizi kuvvetsiz olan kaslarda tercih edilebilir. Ama pelvik kasları spazmatikse önce spazmı açıp sonra bu egzersizi uygulamak daha iyi olur. Ofiste çok çalışanların boyun kasları spazmatik hale gelir. Pelvik taban kaslarda da bu durum yaşanabilir. Kaslar spazmatik ve zayıf olabiliyor. O yüzden sürekli idrarımız gelmiş gibi hissedebiliyoruz. O nedenle önce kasları gevşetip daha sonra kuvvetlendirme yapılması önerilir. Bazen gevşetme egzersizleri uygulanır. 'Sırt üstü yat, bacaklarını aç ve kendini rahat bırak' gibi yöntemler kullanılabilir" dedi.

"İLERLEYEN YAŞTA 2 KADINDAN BİRİNDE VAR”

Bu sorunun kadınlar arasında çok sık yaşandığını anlatan Uzun, bu oranın yaş ortalamasına göre değiştiğini belirterek, "Gençlerde yüzde 5 iken ilerleyen yaşlarda menopoz sonrası yüzde 50-60'lara çıkıyor. Yani iki kadından birinde bu problem var maalesef. Ancak önemsenmiyor. Yaşlandım, öksürünce oluyor, diye geçiştiriliyor. Ama nasıl yürümezsek bacak kaslarımız zayıflarsa pelvik taban kasları da onları kullanmazsak zayıflar ve idrarı tutamama sorunu artar. Mesaneden çıkan idrar normalde dış genital kaslarda tutulabilir. Ama kasın zayıflaması yaşlanma, çoklu doğumlarda, bu kaslar eski konforunda olmuyor ve kuvvetsiz olduğu için kontrol edemiyoruz. Bilinçlenmek gerekir. Her doğum yapan kadın bir pelvik terapiste giderse hastalığı ortaya çıkmadan önce çözebilir. Kişilere bu problemleri yaşamasa bile dikkat etmelerini ve pelvik taban egzersizine yönelmelerini öneririm" diye konuştu.